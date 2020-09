LA PARTITA – Napoli-Genoa 6-0, azzurri travolgenti a Fuorigrotta

Un Napoli travolgente batte al San Paolo il Genoa 6-0, a segno Lozano con una doppietta, Zielinski, Mertens, Elmas e Politano

PRIMO TEMPO

Al 10′ arriva il vantaggio del Napoli firmato da Hirving Lozano, che viene servito da Mertens con un cross dalla sinistra e al volo spedisce il pallone in rete. Al 17′ si rende pericoloso il Genoa: rigore in movimento per Lager in buona posizione ma il suo tiro è debole. Dopo un minuto azzurri vicini al raddoppio ancora con Lozano che però spedisce il pallone di poco fuori. Al 28′ Napoli ancora vicino al gol: colpo di testa di Osimhen sugli sviluppi di un calcio di punizione ma il pallone termina alto. Nell’ ultimo quarto d’ora la squadra di Gattuso gestisce bene la gara e dopo due minuti di recupero termina il primo tempo.



SECONDO TEMPO

Al 46′ arriva il raddoppio del Napoli con Zielinski che viene servito da Osimhen con un colpo di tacco e insacca con il destro. Al 53′ Elmas serve con un cross Di Lorenzo che sul secondo palo con un colpo di testa spedisce il pallone di poco fuori. Al 57′ c’è anche il terzo gol del Napoli: Lerager perde il pallone, intercetta Fabian Ruiz che serve Mertens, il Belga spedisce il pallone in rete. Al 65′ quarto gol per gli azzurri: doppietta per Hirving Lozano, servito da Mertens. Al 70′ quinto gol, questa volta con Elmas che riceve un gran pallone da Hysaj, il macedone insacca con il destro. Al 71′ il Napoli continua a segnare: va a segno Politano con il sinistro.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (46′ Maksimovic), Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski (72′ Ghoulam); Lozano (66′ Politano), Mertens (66′ Lobotka), Insigne (22′ Elmas); Osimhen. A disp: Ospina, Contini, Rrahmani, Luperto, Mario Rui, Demme, Petagna. All.: Gennaro Gattuso

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Masiello, Biraschi; Zappacosta, Lerager (70′ Radovanovic), Badelj (64′ Behrami), Zajc (54′ Pandev), Pellegrini (54′ Ghiglione); Pjaca (70′ Melegoni), Destro. A disp: Zima, Agostino, Zapata, Czyborra, Rovella, Brlek, Males. All.: Rolando Maran

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)

Reti: 10′, 65′ Lozano (N), 46′ Zielinski (N), 57′ Mertens (N), 69′ Elmas (N), 72′ Politano (N)

Ammoniti: Destro, Masiello (G), Osimhen (N).

Mariano Potena