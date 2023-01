IL FISCHIETTO – NAPOLI vs CREMONESE, dirige la signora Ferrieri Caputo di Livorno

Designato l’arbitro per la gara di Coppa Italia di domani sera, in quel di Fuorigrotta, Napoli vs Cremonese, valida per gli ottavi di finale della competizione nazionale. Per la prima volta a dirigere gli azzurri sarà una donna, la Signora Maria Sole Ferrieri Caputo di Livorno. I suoi giudici di linea saranno Di Monte – Trasciatti, il quarto ufficiale Di Bello e gli incaricati in sala Var Marini e Muto. Naturalmente nessun precedente tra il Napoli e la Ferrieri.