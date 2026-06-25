CALCIOMERCATO

CALCIOMERCATO – ADL-Lotito, lo stallo alla messicana per Gila: quando il mercato azzurro diventa una “tarantella” d’autore

Vincenzo Letizia 25 Giugno 2026 0 2 min read

Se il calciomercato del Napoli filasse liscio, senza colpi di scena, veti incrociati e le classiche “tarantelle” estive, probabilmente non sarebbe il mercato di Aurelio De Laurentiis. La storia recente della Filmauro applicata al pallone insegna che ogni firma va sudata, ogni clausola sviscerata e ogni milione difeso fino all’ultimo centesimo. La trattativa per Mario Gila, che soltanto pochi giorni fa sembrava ormai in dirittura d’arrivo, è l’esatta fotografia di questa filosofia: un matrimonio che s’ha da fare, ma non prima di aver superato i canonici tormenti diplomatici.
A rendere il copione ancora più avvincente c’è la caratura dei due registi al tavolo delle trattative. Da una parte ADL, fermo sulla sua offerta; dall’altra Claudio Lotito, storicamente uno dei clienti più difficili ed ossei dell’intero panorama calcistico italiano. Due presidenti istrionici, abituati a non cedere di un millimetro, il cui scontro frontale rischia ora di generare un clamoroso stallo alla messicana.
Sul piatto c’è un gap di 5 milioni di euro: la Lazio ne chiede 25, forte del contratto dello spagnolo fino al 2027 e indispettita dal gradimento totale già espresso dal difensore verso la piazza partenopea; il Napoli non intende muoversi da quota 20. Una distanza non incolmabile, ma sufficiente a congelare l’operazione e a permettere pericolosi inserimenti inseriti nel cono d’ombra del club azzurro.
In questo scenario di attesa si incastra il forte interesse dell’Atalanta. I bergamaschi, sornioni, guardano alla finestra e dispongono della liquidità necessaria per accontentare subito le pretese biancocelesti. A spingere per il centrale c’è una vecchia conoscenza del San Paolo/Maradona, quel Maurizio Sarri che Gila lo ha già allenato e rigenerato nella Capitale e che lo accoglierebbe a braccia aperte a Bergamo.
La palla passa ora al rientro dagli Stati Uniti di Aurelio De Laurentiis. Sarà il patron azzurro a dover decidere se sbloccare l’impasse con il rilancio decisivo o se continuare la guerra di logoramento con il club capitolino. La certezza è una sola: la sofferenza, per i tifosi del Napoli, fa parte del prezzo del biglietto.

Il fattore tempo contro l’orgoglio dei patron

Il vero rischio di questa trattativa non è tanto la valutazione economica del cartellino, quanto il tempismo. In un calcio moderno dove i ritiri pre-campionato sono fondamentali per registrare i meccanismi difensivi, trascinare una trattativa per settimane sull’asse Roma-Napoli per una questione di puro principio tra i due presidenti può rivelarsi un boomerang. Gila ha scelto Napoli, ed è un ottimo punto di partenza, ma l’ombra dell’Atalanta e la rigidità di Lotito impongono una sterzata rapida. Se ADL vuole davvero regalare il centrale spagnolo alla sua difesa, dovrà inevitabilmente limare le distanze al suo rientro, prima che il dispetto di mercato si trasformi in una beffa acrobatica firmata dagli orobici.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Napoli, su Simeone c’è l’interesse del Siviglia

Per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, il Siviglia è interessato a Simeone del Napoli. Il nuovo allenatore del club spagnolo, Almeyda, […]

24 Giugno 2025 0 57 sec read

Trevisani a Terzo Tempo: “A Conte della Champions League frega il giusto, la sua priorità è il campionato. Il Napoli sta facendo bene”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli sta facendo bene, calcolando […]

8 Novembre 2025 0 2 min read

Aperribay, il presidente del club basco chiarisce: “Nessuna offerta del Napoli per Rulli”

Aperribay, presidente della Real Sociedad, club nel quale gioca Rulli, portiere che interessa al Napoli; attraverso alcune dichiarazioni a Diario Vasco, ha detto che non […]

28 Luglio 2017 0 15 sec read

Alfredo Pedullà: “Il Napoli pensa a Sarri”

Emery non si sblocca e chissà se si sbloccherà; Mihajlovic non convinceva (e il Milan ha mosso passi decisivi); Spalletti era stato incontrato e poi […]

4 Giugno 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui