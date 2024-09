LA PARTITA – Il Napoli strapazza il Palermo: 5-0 per gli azzurri

Il Napoli questa sera ha calato il pokerissimo e ha agevolmente staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Antonio Conte ha avuto la meglio di un Palermo mai in partita, penalizzato da un inizio di match che ha visto i padroni di casa ritrovarsi avanti di due gol già dopo i primi due tiri in porta.Buona la risposta delle seconde linee partenopee, in particolar modo quella di Cyril Ngonge: schierato nella zona di campo solitamente occupata da Kvaratskhelia, l’ex attaccante dell’Hellas Verona ha sbloccato la partita dopo sette minuti grazie alla complicità di Salvatore Sirigu e poi, quattro minuti più tardi, ha trovato il raddoppio con una rete di ben altra fattura. Notevole la differenza di valore tecnico vista sul terreno di gioco. Sotto di due gol, il Palermo di Dionisi ha avuto il merito di provarci senza però trovare precisione né fortuna. Il francese Le Douaron in ben due circostanze ha palesato scarsa freddezza nell’area avversaria, mentre Brunori con un tiro dal limite dell’area ha trovato solo il palo alla destra di Caprile. Mai però il Napoli è apparso seriamente in difficoltà. Dopo i primi due gol la squadra di Conte ha un po’ alzato il piede dall’acceleratore per poi realizzare il 3-0 – quello che ha definitivamente chiuso la contesa – già prima dell’intervallo: corner calciato da Neres e colpo di testa vincente di Juan Jesus..Nonostante un discorso qualificazione già archiviato nel primo tempo, nella ripresa c’è stato comunque tempo e modo per rendere ancora più nette le distanze. Al 58esimo Vasic ha lasciato il Palermo in dieci per un intervento in gioco pericoloso su Gilmour, al 70esimo David Neres ha bagnato il suo esordio dal primo minuto col gol 4-0. Poi Lukaku e McTominay, appena entrati, al 77esimo hanno confezionato la rete del definitivo 5-0.Battuto il Palermo, il Napoli proseguirà ora il suo cammino contro un avversario decisamente più ostico: a dicembre, in una sfida valida per gli ottavi di finale, la squadra di Conte sfiderà la Lazio di Baroni all’Olimpico di Roma.

Vincenzo Letizia

