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MAX ALLEGRI – il neo allenatore azzurro volterà pagina, cambiando modulo, approccio alle partite e usando di più la carota e non il bastone

Armando Fico 25 Giugno 2026 0 1 min read

Il nuovo tecnico della formazione azzurra Massimiliano Allegri farà alcuni cambiamenti rispetto alla precedente gestione di Antonio Conte. L’ex Juve e Milan è impaziente di poter cominciare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Dopo l’addio dell’allenatore salentino la società partenopea ha scelto il tecnico livornese per proseguire il ciclo  ambizioso, che ha portato due scudetti ed una Supercoppa Italiana in soli quattro anni.  L’ obiettivo quindi del presidente è lottare per il vertice, in A e magari, non sfigurare, come nella stagione passata in Champions League. Il proposito del mister toscano è una gestione differente del gruppo. Se Antonio Conte è stato un vero e proprio “martello” per la squadra, Allegri si appresta a interpretare un ruolo meno da sergente di ferro e  più dialogante con i giocatori, usando molto la carota e non il bastone. Come lo stesso De Laurentiis ha, spesso precisato nelle sue interviste,  la rosa del Napoli ha qualità e potenzialità enormi , e il buon Max sarà chiamato a valorizzarle al massimo. Per quanto concerne il sistema di gioco, il nuovo allenatore non dovrebbe confermare la difesa a tre del suo predecessore, conoscendo le caratteristiche della squadra più portata al 4/3/3 o ad un 4/2/3/1. Di sicuro Allegri ha una grande voglia di rivalsa, per cancellare il brutto epilogo con il team rossonero.

Armando Fico

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