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BASKET MERCATO Serie A: Spissu firma con la Guerri Napoli, Okeke resta a Cantù

Vincenzo Letizia 25 Giugno 2026 0 1 min read

Il mercato della pallacanestro italiana entra nel vivo con importanti movimenti tra Serie A e Serie A2. Il colpo di giornata lo mette a segno la Guerri Napoli, che si assicura le prestazioni di Marco Spissu. Il play sassarese, classe 1995 e colonna della Nazionale italiana, ha firmato un accordo biennale con il club campano. Spissu vanta una ricca carriera internazionale e italiana, avendo vestito le maglie di Sassari, Virtus Bologna, Venezia, Unics Kazan e Saragozza; con la Dinamo ha conquistato una Supercoppa Italiana e la FIBA Europe Cup nel 2019, prima di trascorrere le ultime due stagioni nel campionato spagnolo con il Saragozza.
Muove le proprie pedine anche Cantù, che ha ufficializzato la permanenza di Leonardo Okeke. Il lungo italiano di origini nigeriane (22 anni) ha registrato nell’ultimo campionato di Serie A2 una media di 2,6 punti e 2,4 rimbalzi, confermandosi un elemento di prospettiva su cui la società lombarda ha deciso di continuare a puntare.
Grandi manovre societarie si registrano invece in casa Pallacanestro Trieste. Il club giuliano ha reso noto che Paul Matiasic ha ceduto le proprie quote di controllo in CSG a un fondo estero. Il Consiglio di Amministrazione ha già ratificato la sua uscita, chiudendo un triennio di gestione caratterizzato da investimenti superiori ai 17 milioni di euro. Sotto la guida di Matiasic, Trieste ha centrato la promozione in Serie A, le semifinali di Coppa Italia, il ritorno nelle coppe europee dopo oltre vent’anni con il traguardo delle Top 16 di Champions League, oltre a due partecipazioni consecutive ai playoff scudetto.
Infine, novità sul fronte dirigenziale per la Tezenis Verona, che ha nominato Alessandro Bolognesi (37 anni), con passati trascorsi a Napoli e Rimini, come nuovo direttore sportivo della società scaligera.

L’innesto di Marco Spissu sotto il Vesuvio sposta in modo evidente gli equilibri del roster napoletano, che si assicura un regista d’esperienza internazionale e di comprovata leadership, ideale per guidare la squadra nei momenti chiave della stagione. Se Napoli sorride sul parquet, Trieste si prepara a una rivoluzione silenziosa ma profonda dietro la scrivania. L’addio di Paul Matiasic chiude una delle strisce presidenziali più vincenti e ambiziose della storia recente del club giuliano. Il passaggio delle quote a un fondo estero apre scenari inediti e affascinanti: la sfida per la nuova proprietà sarà mantenere l’altissimo standard competitivo e la solidità economica consolidata nell’ultimo triennio.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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