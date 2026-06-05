SERIE A 2026/27 – Oggi, alle ore 18,30, ci sarà il varo dei calendari del prossimo campionato, per il Napoli la prima in trasferta

E’ tutto pronto per il varo del calendario di massima serie, relativo al campionato 2026/27: infatti quest’oggi, alle ore 18,30, presso il Teatro Regio di Parma, il computer darà il via al sorteggio delle 38 giornate della prossima stagione. La cerimonia sarà visibile, in diretta in chiaro sui canali ufficiali della Lega Serie A, mediante YouTube, oppure sul sito ufficiale, ma anche su SportItalia e Mediaset, mentre gli abbonati delle piattaforme a pagamento di DAZN, Sky e NOW Tv potranno seguire l’evento in live streaming, con approfondimenti e interviste. Per l’occasione , saranno presenti il presidente della Serie A Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e gli ambasciatori della Lega Fabio Capello e Ciro Ferrara, che commenteranno il susseguirsi delle varie partite in diretta. La conduzione del programma, invece è stata affidata a Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Come già è stato reso noto, il nuovo campionato partirà nel fine settimana del 23 e 24 agosto e si concluderà il 30 maggio del 2027. Ci saranno due turni infrasettimanali, programmati per il 28 ottobre prossimo ed il 6 gennaio dell’anno venturo. Per via degli impegni delle Nazionali non si giocheranno le gare del 27 settembre, del 4 ottobre, e quelle di metà novembre e fine marzo 2027. Infine, per le festività natalizie la serie A si fermerà nei giorni 26 e 27 dicembre. Onde evitare il pasticcio successo, quest’anno, col derby capitolino, la Lega Serie A ha scelto di introdurre nell’algoritmo che genera i calendari anche i vincoli tennistici: dalla stagione 2026/27, il software escluderà automaticamente la possibilità di disputare i derby di Roma e Torino nelle settimane in cui si svolgono le ATP Finals e gli Internazionali d’Italia. La misura servirà ad evitare problemi di ordine pubblico. Tale provvedimento resta valido pure per la Coppa Italia e nel 2027 la finale della competizione non si sovrapporrà agli Internazionali d’Italia. Come si è soliti dire, dopo il furto, si mettono le porte di ferro.