NEWS

SERIE A 2026/27 – Oggi, alle ore 18,30, ci sarà il varo dei calendari del prossimo campionato, per il Napoli la prima in trasferta

Armando Fico 5 Giugno 2026 0 1 min read

E’ tutto pronto per il varo del calendario di massima serie, relativo al campionato 2026/27: infatti quest’oggi, alle ore 18,30, presso il Teatro Regio di Parma, il computer darà il via al sorteggio delle  38 giornate della prossima stagione. La cerimonia  sarà visibile, in diretta in chiaro sui canali ufficiali della Lega Serie A, mediante  YouTube, oppure  sul sito ufficiale, ma anche su SportItalia e Mediaset, mentre gli abbonati delle piattaforme a pagamento di  DAZN, Sky e NOW Tv  potranno seguire l’evento in live streaming, con approfondimenti e interviste. Per l’occasione , saranno presenti il presidente della Serie A Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e gli ambasciatori della Lega Fabio Capello e Ciro Ferrara, che commenteranno il susseguirsi delle varie  partite in diretta. La conduzione del programma, invece  è stata affidata a Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Come già è stato reso noto, il nuovo campionato partirà nel fine settimana del 23 e 24 agosto e si concluderà il 30 maggio del 2027. Ci saranno due turni infrasettimanali, programmati per il 28 ottobre prossimo ed il 6 gennaio dell’anno venturo. Per via degli impegni delle Nazionali non si giocheranno le gare del 27 settembre, del 4 ottobre, e quelle di metà novembre e fine marzo 2027. Infine, per le festività natalizie la serie A si fermerà nei giorni 26 e  27 dicembre. Onde evitare il pasticcio successo, quest’anno,  col derby capitolino, la Lega Serie A ha scelto  di introdurre nell’algoritmo che genera i calendari anche i vincoli tennistici: dalla stagione 2026/27, il software escluderà automaticamente la possibilità di disputare i derby di Roma e Torino nelle settimane in cui si svolgono le ATP Finals e gli Internazionali d’Italia. La misura servirà ad evitare problemi di ordine pubblico. Tale  provvedimento resta valido  pure per la Coppa Italia e nel 2027 la finale della competizione non si sovrapporrà agli Internazionali d’Italia. Come si  è soliti dire, dopo il furto, si mettono le porte di ferro.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Malfitano: “Domenica deve giocare Strinic, il Napoli non può perdere altri punti”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ho visto ieri la Lazio in Coppa Italia […]

15 Gennaio 2015 0 30 sec read

Stefano Agresti: “De Laurentiis può pensare di cedere il Napoli…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Agresti, giornalista “Sono molto diversi gli imprenditori americani […]

17 Maggio 2022 0 1 min read

Bigon: “Verona non è un passo indietro. Vargas? Colpa mia, oggi vale più degli 11 milioni spesi”

Il nuovo ds dell’Hellas Verona, Riccardo Bigon, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Di seguito alcune sue dichiarazioni: […]

5 Luglio 2015 0 1 min read

LE INTERVISTE – Napoli, Spalletti: se non sai reggere le pressioni vincere è impossibile

L’analisi di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Maradona contro il Milan. “Non è mancato quasi niente, noi abbiamo […]

6 Marzo 2022 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui