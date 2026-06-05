Marin e Marianucci – I due difensori, che torneranno dai prestiti, saranno valutati dal neo tecnico azzurro che deciderà se tenerli o rimandarli altrove

Su richiesta dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri sera, in conferenza stampa, ha parlato in merito ai due ritiri del Napoli, Massimiliano Allegri, prossimo nuovo allenatore azzurro, il quale sarà ufficializzato a tempo debito, valuterà i due difensori dati in prestito, quest’anno e che torneranno alla base. Ovviamente parliamo di Rafa Marin e di Marinucci. Lo Spagnolo non ha fatto male al Villarreal e ora potrebbe tornare utile alla causa azzurra. Le sue prestazioni in Liga sono state affidabili e hanno rivelato una buona personalità. Discorso diverso per Marianucci, reduce dall’avventura granata, il suo futuro sarà deciso soltanto in Trentino, nella prima fase del ritiro. La realtà è che uno dei due dovrà obbligatoriamente andare altrove., visto che la società ha scelto di rinnovare il pacchetto arretrato con qualche nuovo innesto di qualità per dare maggiore solidità alla difesa, la quale in questa stagione ha incassato troppe reti.