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CALCIOMERCATO – Spalletti ha chiesto al club bianconero di acquistare Lobotka, il Napoli chiede 35 milioni, cifra abbordabile per la Juve

Armando Fico 5 Giugno 2026 0 1 min read

Al momento, il futuro del regista del Napoli, Lobotka è incerto,  lo slovacco è un pallino di Luciano Spalletti, il tecnico toscano ha chiesto espressamente alla società bianconera di portarlo a Torino, tuttavia la cifra che pretende il club partenopeo è alta. C’è una clausola rescissoria, valida solo per l’estero di 25 milioni ma per cederlo, in Italia, De Laurentiis  parla di 35 milioni di euro, cifra abbordabile per le casse bianconere. Ciò nonostante, non è giunta, al club partenopeo, ancora alcuna richiesta ufficiale. Dal canto suo, Allegri non vorrebbe rinunciare al forte centrocampista, regista della squadra. Però, qualora Lobotka volesse  cambiare aria, lasciando Napoli, la trattativa per De Laurentiis si prospetterebbe tutt’altro che semplice. Lo slovacco, adesso, è indeciso, quindi ha pensato  di prendersi un pò di  tempo per riflettere, al fine di  valutare proposte da squadre europee o italiane. Il progetto di Max Allegri prevede un play di quel tipo per il suo Napoli, così come Spalletti vorrebbe ritrovare il centrocampista col quale vinse il suo primo scudetto nel nostro paese. Inoltre, il suo desiderio è avallato tutto dall’ emotività di riprendere quel rapporto con il calciatore che lo ha reso grande. Staremo a vedere, chi tra i due tecnici toscani, riuscirà ad accaparrarsi il buon Stanislav.

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