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​Il congedo del Mister: il pranzo d’addio di Antonio Conte a Marechiaro

Vincenzo Letizia 5 Giugno 2026 0 1 min read

NAPOLI – Una distanza di appena quattro chilometri, la lunghezza di una linea d’aria che unisce e divide due anime dello stesso racconto, consumatosi nello scenario di Posillipo. Da un lato la programmazione del futuro, dall’altro la malinconia e la gratitudine del passato recente. Mentre il presidente Aurelio De Laurentiis si trovava a Palazzo Petrucci per presentare ufficialmente il prossimo ritiro estivo della squadra, Antonio Conte sceglieva la suggestiva cornice di “Cicciotto a Marechiaro” per consumare il suo ultimo pranzo napoletano.

L’allenatore del quarto scudetto della storia azzurra ha voluto congedarsi così da una città che lo ha adottato e che lui stesso ha imparato ad amare profondamente in questi due anni. Non si è trattato di un semplice pasto formale, ma del ritorno in un luogo del cuore, lo stesso ristorante che ha fatto da sfondo a tantissime serate serene trascorse in compagnia della moglie Elisabetta e della figlia Vittoria.
Il momento più toccante della giornata è stato l’abbraccio caloroso tra il tecnico e il proprietario del locale, Gianluca Capuano. Un gesto che racchiude il legame umano, prima ancora che professionale, nato durante l’esperienza all’ombra del Vesuvio.
Prima di lasciare il locale, Conte ha voluto rivolgere un messaggio chiaro e colmo di affetto a tutto l’ambiente: «Grazie a tutti, tornerò presto». Una promessa sincera che sa di arrivederci, formulata non più da professionista sotto contratto, ma da autentico amico di Napoli e del Napoli.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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