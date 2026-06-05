UFFICIALE – Alisson Santos resta al Napoli: cifre e dettagli del riscatto azzurro

Il Napoli rompe gli indugi e conclude un’operazione fondamentale per il proprio futuro. Come confermato ufficialmente dal club, Alisson Santos è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della società azzurra. Una mossa strategica che certifica la volontà della dirigenza di dare continuità al progetto tecnico, blindando uno dei talenti più promettenti della rosa.
I dettagli economici dell’operazione
L’accordo, che era nell’aria già da qualche settimana, si è concretizzato sulla base di una cifra importante ma assolutamente in linea con il valore espresso dal giocatore sul campo.
Costo del riscatto: 16.5 milioni di euro versati nelle casse dello Sporting Lisbona.
Status del cartellino: 100% di proprietà della SSC Napoli.
Strategia: Anticipata la concorrenza di diversi club europei che avevano iniziato a sondare il terreno.
L’investimento rappresenta un segnale chiaro alle rivali: il Napoli vuole rimanere ai vertici e lo fa ripartendo dalle sue certezze. Il riscatto di Alisson sancisce l’inizio ufficiale di questo nuovo capitolo della sua carriera all’ombra del Vesuvio.