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UFFICIALE – Alisson Santos resta al Napoli: cifre e dettagli del riscatto azzurro

Vincenzo Letizia 5 Giugno 2026 0 47 sec read

Il Napoli rompe gli indugi e conclude un’operazione fondamentale per il proprio futuro. Come confermato ufficialmente dal club, Alisson Santos è a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della società azzurra. Una mossa strategica che certifica la volontà della dirigenza di dare continuità al progetto tecnico, blindando uno dei talenti più promettenti della rosa.

I dettagli economici dell’operazione

L’accordo, che era nell’aria già da qualche settimana, si è concretizzato sulla base di una cifra importante ma assolutamente in linea con il valore espresso dal giocatore sul campo.
Costo del riscatto: 16.5 milioni di euro versati nelle casse dello Sporting Lisbona.
Status del cartellino: 100% di proprietà della SSC Napoli.
Strategia: Anticipata la concorrenza di diversi club europei che avevano iniziato a sondare il terreno.

L’investimento rappresenta un segnale chiaro alle rivali: il Napoli vuole rimanere ai vertici e lo fa ripartendo dalle sue certezze. Il riscatto  di Alisson sancisce l’inizio ufficiale di questo nuovo capitolo della sua carriera all’ombra del Vesuvio.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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