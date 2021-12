Napoli, il 6 gennaio a Torino, Spalletti avrà disponibili solo 15 calciatori

A quanto pare la malasorte continua ad imperversare sul Napoli, che come se non bastassero i tanti infortuni, deve fare in conti anche con il covid che, dopo aver colpito Lorenzo Insigne si è abbattuto su Fabian Ruiz e Hirving Lozano che ovviamente non potranno essere schierati se non dopo la negativizzazione. A questo punto Spalletti per l’importantissima partita del 6 gennaio, allo Stadium di Torino contro i bianconeri di Max Allegri, avrà a disposizione soltanto 15 calciatori compreso il difensore della primavera Zanoli. Nel pacchetto arretrato, mancando anche Mario Rui per squalifica, l’unica alternativa possibile resta Faouzi Ghoulam, mentre in attacco sono arruolabili solo Mertens, Petagna e Politano. Dunque il tecnico toscano ha gli uomini contati e potrà fare, volendo, solamente quattro delle cinque sostituzioni possibili. Di sicuro, il nuovo anno partirà alla stessa stregua degli ultimi due mesi, un bel problema per il club di De Laurentiis, il quale, obbligatoriamente dovrà ricorrere al mercato di riparazione per reperire un terzino sinistro, un difensore centrale e un attaccante.