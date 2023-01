Napoli, Ambrosino: contatti con il Cittadella

Il Como oggi annuncerà Da Cunha, attaccante francese arrivato a titolo definitvo dal Nizza, e saluterà Giuseppe Ambrosino

L’attaccante di proprietà del Napoli era arrivato in prestito lo scorso settembre ma da quel momento ha collezionato soltanto un gol in appena 4 presenze. Il classe 2003 potrebbe tornare nella Primavera azzurra per aiutare la squadra nella seconda parte di stagione ma ha molte richieste in Serie B e c’è anche l’opzione di un altro prestito: in questo momento il suo entourage sta parlando con il Cittadella.

GianlucaDiMarzio.com