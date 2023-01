Supercoppa Italiana, dove si giocherà Milan-Inter

Archiviata la 18ª giornata di campionato per Milan e Inter è tempo di pensare alla Supercoppa Italiana, in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 20:00 (ora italiana). Di seguito dove si gioca la final

A gennaio, dunque, verrà assegnato il primo trofeo stagionale in una finale che da regolamento mette di fronte il vincitore dell’ultimo scudetto (Milan) e la vincitrice della Coppa Italia (Inter).

Dopo le ultime due edizioni disputate in Italia, nel 2021 al Mapei Stadium di Sassuolo e nel 2022 a San Siro, la Supercoppa tornerà a giocarsi fuori dai confini dello stivale.

La finale, infatti, si giocherà a Riad, al King Fahd International Stadium. Sarà la terza finale in Arabia Saudita dopo le edizioni del 2018 e del 2019, dove hanno trionfato rispettivamente Lazio e Juventus.

Milan-Inter di Supercoppa Italiana sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Mediaset e in particolare su Canale 5, che trasmetterà il derby milanese senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento

