SERIE A – POSTICIPO DEL MONDAY NIGHT, 18esima giornata: l’Empoli vince lo scontro salvezza con la Samp

Nel posticipo di serie A del Monday night, valevole per il 18esimo turno di serie A, l’ Empoli ha sconfitto la Sampdoria per 1 a 0, con rete di Ebuehi, incamerando tre punti importantissimi, contro una diretta concorrente per la lotta salvezza. Ai doriani è stata annullata la rete del possibile pari, a causa di un precedente fallo di mano dell’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini. Per i liguri si mette male e la strada verso il quartultimo posto si complica non poco.