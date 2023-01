ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs CREMONESE – Stasera, al Maradona, debutto stagionale azzurro in Coppa Italia

Questa sera, allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, il Napoli, capolista indiscusso del campionato, inizia la sua avventura in Coppa Italia, incontrando nella gara degli ottavi di finale della manifestazione tricolore la Cremonese, fanalino di coda della serie A. La formazione di Spalletti, galvanizzata dalla splendida vittoria contro i bianconeri, non intende tralasciare nulla, per cui anche la Coppa nazionale è un preciso obiettivo. Dal canto suo, la Cremonese, fresca di cambio allenatore, farà la sua partita come è giusto che sia ma non pensa affatto di poter andare avanti nella competizione, in primis perchè dovrà affrontare una corazzata come quella azzurra e poi perchè la Coppa non rientra nei piani societari. Davide Ballardini, il sostituto di Alvini, esonerato dopo la sconfitta casalinga nella sfida contro il Monza, ritorna a sedersi su una panchina di Serie A dopo oltre un anno dall’ultima volta. Spalletti, per questa partita, ha in mente un turnover massiccio, al fine di far rifiatare i giocatori che finora hanno tirato la carretta. Quindi spazio ai co- titolari, quali Raspadori, Simeone, Olivera, Ostigard e così via. Probabile debutto in maglia azzurra per il neoacquisto Bereszynski. Tra i pali spazio a Sirigu. Il neo tecnico degli ospiti non avrà a disposizione tra gli altri Dessers e Chiriches, neanche convocati, e potrebbe far giocare Ciofani e Okereke in attacco. Pertanto i due possibili schieramenti di Napoli e Cremonese potrebbero essere i seguenti:

Napoli (4-2-3-1): Sirigu; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Elmas, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Meitè, Castagnetti, Pickel, Quagliata; Ciofani, Felix. Allenatore: Ballardini.

Riguardo ai numeri di questa gara, le due contendenti si sono affrontate, in Coppa Italia, in tre occasioni, nelle quali i partenopei hanno ottenuto altrettanti successi; due di queste sfide sono arrivate proprio negli ottavi di finale. Complessivamente, quella di questa sera, è la 30esima gara tra Napoli e Cremonese in tutte le competizioni; il bilancio vede i campani in netto vantaggio con 15 vittorie a 5, 10 i risultati nulli. Per la cronaca, l’ultimo successo dei grigiorossi risale all’11 settembre 1994 in Serie A, da allora, gli azzurri sono rimasti imbattuti per otto confronti con 5 vittorie e 3 pareggi. In campionato il Napoli, allo Zini, nell’ottobre scorso, si impose per 4 a 1.