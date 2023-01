Calciomercato – Il Napoli vicinissimo all’attaccante marocchino del Bari Cheddira

La SSCN pensa già alla prossima stagione, infatti il ds Giuntoli sta lavorando per rinforzare ulteriormente la squadra. Rumors di calciomercato danno per concluso l‘affare con il Bari, società sempre della famiglia De Laurentiis, per l’acquisto dell’attaccante marocchino Walid Keddira, protagonista assoluto, sia ai Mondiali in Qatar, che nell’ultima gara di serie B, dove ha realizzato una tripletta. Il calciatore resterà, tuttavia, in Puglia fino a giugno, per poi approdare alla corte di Spalletti nel ritiro estivo. Un ottimo acquisto, in prospettiva, data pure la giovane età dell’attaccante, solo ventiquattrenne.

Fonte : Il Corriere dello Sport