Napoli: Kvaratskhelia out in Coppa Italia

Arrivano notizie negative per il Napoli. Kvicha Kvaratskhelia è stato colpito da una sindrome influenzale e non potrà prendere parte al match di questa sera contro la Cremonese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il georgiano non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Le sue condizioni saranno naturalmente monitorate nelle prossime ore: la sua assenza è a scopo precauzionale, motivo per cui ci aspettiamo comunque di vederlo regolarmente in campo in vista della partita di sabato contro la Salernitana, in programma alle 18.00 all’Arechi.

Oltre a lui, questa sera sarà assente anche Diego Demme, che non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia.