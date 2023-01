La SSCN ha reso noto, sul proprio sito, che il georgiano Kvaratskhelia, così come Demme, non è tra i convocati per la gara di Coppa Italia di questa sera, contro la Cremonese. A quanto pare il talentuoso fantasista azzurro è stato colpito da sindrome influenzale. L’italo-tedesco, invece, stamane non ha svolto l’allenamento col gruppo, perchè ha ottenuto un permesso speciale dal club per la nascita della figlia.