Calciomercato Benevento, affondo per Pablo Rodriguez. In stand by Tosca e Coda

In un mercato con poche idee e soldi da investire, il Benevento cerca di portare ai piedi della Dormiente qualche elemento in grado di dare un serio contributo alla causa giallorossa. In queste ore sembra esserci stato un affondo importante per la punta del Lecce, Pablo Rodriguez. Lo spagnolo è uno degli obiettivi del ds Foggia. I contatti tra le due società sono diventati molto più intensi in queste ore. Vedremo se ci sarà la classica fumata bianca da qui a qualche giorno.

Con il Lecce è in atto anche un pour paler per Marcin Listkowski, centrocampista polacco della nazionale Under 21, dotato di buona tecnica e in grado di ricoprire più ruoli sul fronte di attacco.

Coda resta un obiettivo del Benevento ma, nonostante la voglia del calciatore, ci sono situazioni contrattuali ed economiche da risolvere. Uno dei motivi che non fa decollare la trattativa è la riduzione dell’ ingaggio che il calciatore non vuole prendere in considerazione.

Per quanto riguarda la difesa ha subito un rallentamento o, per meglio dire, una brusca frenata, l’interesse per il rumeno Tosca del Graziantep. Il difensore è una vecchia conoscenza del club giallorosso, avendo giò vestito i colori della Strega nel 2018. Non è da escludere una nuova accelerata nelle prossime ore perchè non ci sono grandi ostacoli da parte del club di appartenenza.