LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Lozano toro scatenato, Osimhen determinante

Di Lorenzo 6,5 : gara generosissima, sia dietro che quando si lancia in avanti. Sfiora il gol. Manolas 6 : viene frenato da una noia muscolare. Destro gli aveva fatto il solletico, più grattacapi gli aveva dato Piaza. (46′ Maksimovic 6 : cotitolare, gioca lui o Manolas l’impermeabilità della difesa non cambia). Koulibaly 7 : non solo leader difensivo, non è neanche lontanamente pensabile ora poter rinunciare a uno come lui. Colonna azzurra. Hysaj 6 : pedina tattica, bravo a chiudere un po’ meno a spingere, soprattutto a sinistra. Zielinski 6,5 : segna e crea gioco, soffre comunque in fase di non possesso soprattutto nel primo tempo. (73′ Ghoulam s.v. sembra bello tonico, sarebbe fondamentale recuperare il vero Ghoulam) Fabian Ruiz 6 : un po’ lento, ma solita qualità nel giro palla e si danna l’anima in fase di filtro). Lozano 7 : è tornato il toro scatenato del PSV, scappa che è una bellezza, si sacrifica in ripiegamento ed è letale in zona gol. (66′ Politano 6: mostra il suo sinistro chirurgico, che gol), Mertens 7 : gol e assist, basta e avanza. (66′ Lobotka 6: infonde geometria ed equilibrio alla squadra) Insigne 6 : ad una settimana dal big match contro la Juve non ci voleva proprio il suo infortunio. Stava giocando con la solita generosità e qualità. In bocca al lupo al capitano. (22′ Elmas 6,5 : equilibratore e tutto fare, un po’ incursore, un po’ frangiflutti. Bel gol con un tocco di biliardo) Osimhen 7 : fa un gran movimento, punto di riferimento offensivo costante. Non segna, ma dal suo gioco nascono praticamente tutte le maggiori insidie per gli avversari.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu