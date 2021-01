PALLACANESTRO – Virtus Bava Pozzuoli, domani derby con la Partenope Sant’Antimo

La Virtus Bava Pozzuoli è impegnata questa domenica nel derby in casa della Partenope Sant’Antimo (ore 18). “Sicuramente sarà una gara difficile, loro sono una squadra molto attrezzata per la categoria – dichiara il play puteolano Amar Balic -. Probabilmente non si aspettavano di stare nell’attuale posizione di classifica in cui si trovano e, quindi, faranno di tutto per vincere. In settimana ci siamo allenati e abbiamo preparato il match che andremo a giocarci a viso aperto per portare a casa i due punti che sono fondamentali per il nostro cammino. Purtroppo gli infortuni sono arrivati nel momento in cui le cose stavano girando bene per noi, giocavamo un bel basket. Per fortuna i giocatori infortunati stanno recuperando e sono certo che torneremo più forti di prima anche perché la società ha fatto un innesto importante come Salvatore Forte“. La società comunica, inoltre, di aver liberato nella giornata di ieri l’ala Niccolò Lurini.

ROSTER E ARBITRI

GEKO PSA SANT’ANTIMO: Sergio, Dri, Vangelov, Milosevic, Sperduto, Cantone, Carnovali, Sabbatino, Ratkovic, De Marca, De Meo, D’Aiello. All. Origlio

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Balic, Gaye, Mehmedoviq, Kushckev, Savoldelli, Mavric, Caresta, Testa, Birra, Bordi, Forte, Spinelli. All. Gentile

ARBITRI: Nonna di Casamassima e Caldarola di Ruvo di Puglia

MEDIA

La gara Geko Psa Sant’Antimo-Virtus Bava Pozzuoli sarà trasmessa in DIRETTA questa domenica dalle ore 18 sul circuito LNP Pass della Lega Nazionale Pallacanestro in pay per view.