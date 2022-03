Sorteggi Champions League 2022, gli abbinamenti dei quarti di finale: sarà Chelsea-Real e City-Atletico Madrid

Il sorteggio

Sono stati effettuati alle 12 di venerdì 18 marzo i sorteggi dei quarti di Champons senza squadre italiane (in diretta sul canale 20 di Mediaset e su Sky): gare d’andata il 5-6 aprile, ritorno il 12-13. A fine aprile e inizio maggio le semifinali. La finale, il 28 maggio, era in programma a San Pietroburgo ma, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è stata trasferita a Parigi. Non ci sono teste di serie, qui i criteri.