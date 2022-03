ANTICIPI DI A DEL SABATO – 30esimo turno; il Milan mantiene la testa in solitudine

Negli anticipi del sabato di serie A, validi per il trentesimo turno, successi per le prime due in classifica, mentre i nerazzurri incappano, per la seconda volta di fila, in un pari per 1 a 1, in casa contro una buona Fiorentina, che li fa allontanare dalla vetta. Milan e Napoli, dunque, fanno bottino pieno, rispettivamente, in trasferta, contro il Cagliari per 1 a 0 e contro l‘Udinese per 2 a 1, al Maradona. Gli azzurri, con la seconda doppietta consecutiva del nigeriano riescono a ribaltare il gol del vantaggio bianconero siglato da Delofeu. La capolista, pertanto, risponde alla vittoria, nel pomeriggio, dei partenopei e mantiene il primato solitario con 66 punti, a +3 sulla seconda e +6 sulla terza, che ricordiamo ha sempre una partita in meno. Quest’oggi in programma le altre cinque gare rimaste. Si parte alle 12,30 con lo scontro salvezza Venezia – Sampdoria e si chiude con il posticipo serale tra Bologna e Atalanta.