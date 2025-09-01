Ignoffo, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo a ‘Napoli Magazine Live’

NM LIVE – Ignoffo: “Critiche eccessive a De Bruyne, Elmas ed Hojlund sono due calciatori molto importanti”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “La stagione del Napoli sarà lunga e difficile, quindi poter contare su tanti calciatori sarà importante per il Napoli. Il valore del gruppo è fondamentale, il rendimento è sempre alto quando c’è armonia. Critiche a De Bruyne? Purtroppo la critica fa parte di questo mondo, è normale che ci sia in Italia. A volte arrivano anche delle critiche eccessive, non sempre chi parla ha le competenze giuste. Non bisogna soffermarsi su queste cose. Hojlund ed Elmas? Il Napoli ha dimostrato di avere voglia di arrivare lontano. Arrivano due giocatori molto importanti: Elmas già conosce l’ambiente e rinforza il centrocampo, Hojlund invece sarà fondamentale in attacco dopo l’infortunio di Lukaku. Brescianini andrebbe preso anche in vista dell’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa? Forse no, anche perchè il suo arrivo non andrebbe ad incidere troppo sulla rosa. Ci sono già diversi calciatori forti, più forti di Brescianini, quelli che ci sono adesso sapranno farsi valere anche senza Anguissa. Nazionale? E’ la fotografia del calcio italiano, ci sono pochi italiani. Gattuso dovrà sfruttare al meglio la condizione dei giocatori, purtroppo non tutti hanno tantissimi minuti nelle gambe”.

NM LIVE – Giubilato: “Napoli? Buongiorno è fondamentale, vedo consapevolezza, Lucca e De Bruyne hanno solo bisogno di tempo”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Buongiorno? E’ fondamentale, purtroppo l’anno scorso ha saltato diverse partite. Il suo rientro fa piacere a tutti, è un valore aggiunto per il Napoli, sarà un problema per le altre squadre. Partita difficile col Cagliari? Sarà così in tutte le partite, tranne nei big match, anche perchè il Napoli è la squadra da battere e tutte le medio piccole si difenderanno ad oltranza. Il Napoli, però, è migliorato tantissimo perchè resta lucido, non rischia e vince anche nel finale. Lucca? Giocare a Napoli non è come giocare ad Udine. Lo stesso De Bruyne, che è un campione, risente un po’ delle pressioni di Napoli nonostante tanti anni al Manchester City. Napoli è un altro mondo. Lucca ha bisogno di tempo, tutto qua. Il Napoli ci farà divertire, ormai siamo abituati talmente bene che alla prima cosa negativa si punta il dito. De Bruyne ha tanta esperienza, potrebbe giocare anche senza un occhio ed una gamba in Serie A, ha solo bisogno di tempo. Intanto il Napoli ha vinto le prime due partite, per fortuna. Il Napoli ha puntato sui senatori? Sì, ma il Napoli ormai è abituato a stare in alto. Ci saranno momenti difficili o meno difficili, Conte lo sa bene, ma ci sarà tempo e modo di inserire tutti i nuovi arrivati. Il Napoli ha tanta consapevolezza”.

NM LIVE – Di Vicino: “Hojlund sarà un valore aggiunto per il Napoli, Lucca darà il suo contributo, vittoria meritatissima contro il Cagliari”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Hojlund? Sarà un valore aggiunto per il Napoli. Lucca sta ancora cercando di entrare nei meccanismi della squadra, ma saprà dare il suo contributo. Bravo il Napoli a crederci fino alla fine contro il Cagliari? In tante partite il Napoli troverà squadre con questo atteggiamento difensivo, ma come ha detto Conte in certe sfide serve pazienza. Per fortuna il gol nel finale è arrivato e la squadra è stata premiata, la vittoria è stata meritatissima. Lang? E’ molto rapido, punta sempre l’uomo e riesce a creare delle occasioni importanti. Ha giocato poco e non è facile, ma è stato bravo ad incidere subito, così come Ambrosino e gli altri. Ambrosino ha meritato questo esordio, sono felicissimo per lui. Conte ha fatto i cambi giusti, è stato coraggioso. Inter? Non è mai facile vincere in Serie A, il Napoli infatti è stato bravo in una partita tosta. Gli azzurri hanno calciatori importanti che possono fare sempre la differenza. L’Inter si riprenderà, va sempre tenuta d’occhio. Nazionale con Gattuso in panchina? Purtroppo ne abbiamo viste di tutti i colori, speriamo di poter vedere un Mondiale con l’Italia. Bisogna vincere le partite adesso, l’importante è trovare la quadra con il nuovo staff. Lucca opzione valida per l’Italia? Credo di sì, ma dovrà dimostrare il suo valore”.

NM LIVE – Salvione: “Anguissa? Con lui in campo il Napoli ha una marcia in più, in arrivo in azzurro il giovane Baridò, Hojlund? Dimostrazione di forza del club”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del sito web del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “L’Inter si è innervosita e ha perso le misure contro l’Udinese, questo aspetto Conte invece lo cura tantissimo. Vuole che il Napoli resti sempre dentro la partita. Il Napoli è una squadra che difficilmente balla, è il primo pensiero di Conte già dallo scorso anno. Attraverso questo lavoro il Napoli diventerà sempre una squadra più forte. Anguissa? Voto 7 alla partita, voto 10 al suo ciclo al Napoli con due scudetti vinti. Abbina quantità e qualità, inoltre ha iniziato a fare anche diversi gol. Con lui in campo la squadra ha una marcia in più, con il centrocampo attuale il Napoli può giocarsela contro chiunque in Europa. Napoli regina del mercato? Il Napoli ha fatto tanto, ha dato una grande dimostrazione di forza prendendo Hojlund dopo l’infortunio di Lukaku. La squadra è pronta per il doppio impegno stagionale, è una delle squadre che ha fatto meglio. Anche le altre big si sono mosse bene, soprattutto Milan e Juventus nelle ultime ore. Il Napoli, però, parte in prima fila per lo scudetto. Ultimo colpo del Napoli last minute? Gli azzurri stanno prendendo il giovane Baridò dalla Juventus, vedremo se verrà aggregato alla prima squadra. Un segnale di Conte alla società l’esordio di Ambrosino e Vergara? Sono un esempio per tanti ragazzi napoletani e campani, speriamo che siano anche uno stimolo per la società. Il settore giovanile azzurro può e deve crescere. Il centro sportivo sarebbe importante, ma avrebbe anche dei costi elevati. Servirebbe, però, per formare anche dei giovani di valore in casa”.

NM LIVE – Pasino: “Napoli-Cagliarti? Partita ostica, bravi gli azzurri, Hojlund è un giocatore importante, De Bruyne ha bisogno di tempo”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Napoli-Cagliari? E’ stata una partita molto ostica, anche più del previsto. Pisacane ha preparato bene la partita, per loro un pareggio sarebbe stato importante. Il Napoli ha avuto delle difficoltà, ma per fortuna è riuscito a sfondare nel finale. Finchè non le stappi queste partite sono sempre molto rischiose. Hojlund? L’affare è stato importante, le cifre sono sempre un po’ eccessive ma va bene così. E’ un giocatore importante, condivido in pieno il suo arrivo in azzurro. L’infortunio di Lukaku purtroppo è stato molto grave, ha fatto bene il Napoli a metterci una pezza. Critiche a De Bruyne? In certe partite non è mai facile, c’erano due linee compatte nella difesa del Cagliari. Avrà bisogno di tempo per ambientarsi nel calcio italiano, è normale che sia così. In Italia ci sono altri ritmi, molti più falli e tanti tatticismi. Buongiorno? Si è fatto trovare pronto. In passato anche Maradona, Platini e altri campioni hanno avuto difficoltà all’inizio? Sì, poi De Bruyne arriva qui a fine carriera e dal punto di vista fisico ha bisogno di un pochino di tempo, lo abbiamo visto anche con McTominay l’anno scorso. Napoli in vetta prima della sosta? La sosta per le Nazionali sono sempre un problema, spesso certi giocatori tornano con degli acciacchi, ma purtroppo non si può fare diversamente. Il Napoli ha tanti nazionali, non solo italiani. L’Italia è in difficoltà, il discorso da fare sarebbe molto lungo. Conte di certo non amerà molto questa pausa. Parole di Conte? Sono sempre ben pensate, c’è un motivo per ogni dichiarazione”. NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli? Dimostrazione di forza col Cagliari, critiche fuori luogo per De Bruyne, Hojlund? Grande investimento del club per il presente ed il futuro” NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “L’Inter ha perso in malo modo contro l’Udinese, la prestazione dei nerazzurri contro il Torino non mi aveva impressionato perchè i granata giocarono molto male. Ieri, invece, in una gara più difficile si sono demoralizzati. Il Napoli ha dato una dimostrazione di forza, di carattere e di cuore. Il Cagliari si è chiuso per tutta la partita, le due linee di difesa e centrocampo sono rimaste strette e basse per 90 minuti, non è una tattica che può essere premiata a lungo andare. Bravo il Napoli a crederci fino alla fine, merito anche di Conte che ha saputo toccare le corde giuste con dei cambi fatti nel momento più adatto. De Bruyne? Ho letto critiche fuori luogo, chi le fa non capisce molto di calcio. Nel primo tempo ha fatto bene, nel secondo tempo con stanchezza e pochi spazi ha reso meno ma niente di clamoroso. Il Napoli è riuscito a vincere anche grazie alla lucidità in fase difensiva, a volte certe partite rischi anche di perderle per un episodio. Complimenti ad Anguissa, la sua zampata è stata decisiva. Ho esultato tantissimo allo stadio, è stata una grande emozione. Il Napoli non può permettersi dei momenti di distrazione, su questo aspetto Conte lavora sempre tanto e bene. Hojlund? Il Napoli ha fatto un grande investimento anche per il futuro, crede molto in questo ragazzo. Mainoo? Il Manchester United fino ad ora non ha mai aperto al prestito”.