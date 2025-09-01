EDITORIALE

È il 1 settembre, ma De Laurentiis non posa la prima pietra del centro sportivo

Vincenzo Letizia 1 Settembre 2025 0 1 min read

Il Presidente Aurelio De Laurentiis non è riuscito a mantenere la sua promessa. Aveva solennemente proclamato il Presidente Aurelio De Laurentiis che il 1 Settembre sarebbe stata posta la prima pietra del centro sportivo del Napoli. Dell’erigenda struttura Aurelio De Laurentiis aveva declamato le caratteristiche salienti: campi sportivi per la prima squadra e per tutte le altre categorie, foresteria ed alloggi, sala per conferenze, riunioni, eventi, etc. etc. etc. 

Nelle promesse di Aurelio De Laurentiis non mancava proprio nulla. C’era persino la data d’inizio dei lavori: appunto il 1 Settembre. Invero mancava l’anno ed anche la location ma questi, tutto sommato, sono dettagli trascurabili. Il 1 settembre del 2025 è infine arrivato. Ma Aurelio De Laurentiis oggi non poserà alcuna prima pietra del promesso centro sportivo.

Sarebbe stata una giornata storica. Avrebbe in qualche misura ricordato la Posa della prima pietra della Reggia di Caserta avvenuta il 20 Gennaio 1752 ad opera di Re Carlo. Lo storico evento è stato immortalato in una magnifico affresco di Gennaro Maldarelli realizzato su di una volta della Reggia vanvitelliana. Niente affreschi, niente telecamere e fotografi, niente nobili e giornalisti per Aurelio De Laurentiis perché della prima pietra, ma anche delle altre, non c’è traccia alcuna. Dopo i proclami roboanti silenzio assordante.

E’ questo un aspetto della gestione di Aurelio De Laurentiis che non ho mai compreso. Il Presidente del Napoli è uno straordinario imprenditore di successo. Il club azzurro, con la sua guida, è diventato uno dei più potenti d’Europa e del Mondo ottenendo grandi risultati sportivi ed economici. Vittorie, bilanci in ordine, grandi protagonisti. Il Napoli è un modello virtuoso per il calcio contemporaneo e del futuro. Ma purtroppo, e non capisco proprio perché, Aurelio De Laurentiis continua ad esser clamorosamente latitante sul centro sportivo che pure potrebbe diventare un ulteriore fonte di reddito per il club partenopeo.

di Peppe Iannicelli

