Addio a Freddy Rincon, il giocoliere “azzurro”

Era un po’ lento, ma aveva una tecnica individuale pazzesca. Ho visto pochi giocatori controllare la palla come faceva Rincon. E poi quel passo felpato, quei colpi ad effetto, da giocoliere, che incantavano. Nella nazionale colombiana imperversava scambiando palla con Valderama, il ‘Gullit bianco’, un altro fenomeno di tecnica e spettacolarità, al quale lo accomunava un po’ di “indolenza”. Era certamente veloce di pensiero Rincon, uno che sapeva verticalizzare come pochi e che aveva anche un tiro al fulmicotone. Lo ricordano bene i tifosi della Lazio, dove Freddy con la maglia del Napoli, disputò una delle sue migliori partite in Italia. All’epoca, era un mio idolo, ricordo che quando lo prese il Napoli esultai. Un giocatore che oggi, col modo di giocare attuale, avrebbe fatto la differenza. Per colpa di un incidente maledetto ci saluta prematuramente; resterà però di Rincon il ricordo di quel suo incedere felpato e di quella tecnica sublime. Possa riposare in pace Freddy e le condoglianze sentite mie personali e di tutta la redazione di PianetAzzurro.it giungano ai suoi cari e a tutti quelli che lo hanno apprezzato come calciatore e/o come uomo.

Vincenzo Letizia

