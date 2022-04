ULTIM’ORA – Freddy Rincon ex giocatore del Napoli è morto stanotte

Una brutta notizia è giunta in mattinata dalla Colombia; Freddy Rincon ex giocatore del Napoli, del Real Madrid è scomparso nella notte a Cali. L’ex calciatore aveva subito, lunedì scorso in un violentissimo incidente ad un incrocio, scontrandosi con la sua auto con un autobus. Nell’impatto si erano registrati cinque feriti, ma Rincon era sembrato immediatamente in gravissime condizioni, finendo in terapia intensiva con prognosi riservata. Per la cronaca il colombiano ha vestito la maglia azzurra nella stagione 1993/94, sotto la guida di Boskov. All’ombra del Vesuvio Freddy Rincon ha disputato soltanto una stagione, per poi trasferirsi al Real Madrid. E’ stato pilastro della Nazionale colombiana, giocando tre Mondiali (Italia 90, Usa 94, Francia 98) e ha disputato ben tre edizioni della la Coppa America. La nostra Redazione si associa al dolore della famiglia.