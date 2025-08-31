Editoriale- Vittoria all’ultimissimo respiro del Napoli contro il Cagliari

Editoriale post Cagliari. Chi di spada ferisce, di spada perisce. E’ quello che è accaduto, ieri sera, al Maradona, alla squadra rossoblù isolana, guidata da Pisacane che ha subito la sconfitta a 20 secondi dalla fine, grazie ala rete di Anguissa, in forma smagliante che non ha perso il vizietto del gol. Il successo dei partenopei benché molto sofferto è meritatissimo, perché voluto a tutti i costi a differenza dei sardi che hanno solo badato a difendersi. Certo, gli ospiti hanno il grande rammarico di non essere stati capaci di portare a casa quel punto d’oro che sarebbe stato manna dal cielo, ma il calcio è questo, imprevedibile e spietato. L’undici di Conte non é stato brillante come nel primo match, però il tecnico salentino aveva messo in guardia i suoi sulle grandi difficoltà di questa partita, La pecca del Napoli rimane làa troppo poca prolificità degli avanti Manca in attacco un uomo gol capace di andare a perforare le difese avversarie. L’affare Hojlund rimane ancora un’incognita, quando manca solo un giorno alla chiusura del mercato. Manna deve affrettare l’arrivo di una punta, Impossibile affrontare quattro competizioni con un solo attaccante, peraltro non ancora entrato appieno negli schemi dell’allenatore azzurro. In particolare in Europa dove c’è bisogno di un attacco forte per essere competitivi. Auguriamoci che il Ds del Napoli riesca a risolvere il problema. Tornando alla gara con gli isolani, De Bruyne non ha esaltato come ci si aspettava. Ha rimediato anche un’ammonizione, per la quale Conte ha pensato bene di sostituirlo nella seconda parte del match. Oltre al camerunense si sono messi in mostra Politano e Mc Tominay, i quali, per poco hanno mancato la porta avversaria. Infine c’è da rimarcare il buon ritorno di Buongiorno che ha addirittura sfiorato la rete di testa. Nel calcio conta solo il risultato ed il Napoli l’ ha centrato come da previsioni, non importa se se è venuto soltanto in chiusura. Adesso il campionato si ferma per la Nazionale di Gattuso, si riprenderà sabato 13 settembre con la trasferta di Firenze, altra gara difficilissima. Tuttavia il Napoli c’è, pian piano raggiungerà la forma ottimale e saranno dolori per tutte le concorrenti.