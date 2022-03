Dalla Polonia, Kruk: “Infortunio Zielinski, niente di grave. Ieri ha giocato male, prima del gol era da sostituire! Non è un vero leader”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mikolaj Kruk, giornalista.

“Zielinski si è fatto male da solo, scivolando sul campo. Non sembra però una cosa gravissima, secondo me è solo un problema alla coscia sinistra. Gli hanno messo un po’ di ghiaccio e questo è tutto, poi è cominciata la festa perché la Polonia è andata ai Mondiali. Lui non è uno che va in discoteca ogni settimana, un gruppo di calciatori si è concesso una birra ma lui è andato a dormire quasi subito.

Ieri la Polonia ha iniziato 4-3-2-1 ma quando aveva palla si è messo 3-5-2, Zielinski ha giocato largo dietro a Lewandowski, sembrava non giocare bene, doveva essere il primo da togliere dal campo ma il difensore svedese ha fatto un errore e Zielinski ha tirato benissimo, la cosa ha cambiato la sua partita. Ha problemi a livello fisico. L’anno scorso a marzo si è verificata la stessa cosa, giocava tantissimo e poi a forza di giocare non riusciva a reggere. Ha ammesso lui stesso parlando con i giornalisti di essere un po’ stanco. Ogni giocatore ovviamente ha un organismo diverso, c’è da dire anche che lui non si fa male spesso, forse uno o due problematiche a stagione.

Lui o fa una partita quasi perfetta oppure un’altra in cui non c’è. Tutti si chiedono perché, nel giro di pochi giorni, un calciatore giochi una partita perfetta e poi un’altra in cui sparisce. Peraltro lui gioca meglio al Napoli che in Nazionale, poiché nella Polonia non ha compagni della stessa qualità. E non è un leader vero, non è un giocatore che trascina la squadra ma serve al meccanismo. La squadra con Zielinski gioca bene quando lui è in forma mentre lui gioca bene quando la squadra è in forma.

Italia non va ai Mondiali? Mi dispiace davvero, anche perché qui siamo sempre interessati alla Serie A. Guerra? La Russia ci vuole preoccupati ma noi dobbiamo cercare di vivere normalmente”.