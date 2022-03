Mimmo Malfitano: “Zanoli? E’ giunto il momento che giocatori come lui abbiano opportunità”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista.

“Atalanta-Napoli? Le statistiche aprono all’ottimismo ma poi i numeri vengono smentiti dall’attualità. Gara fondamentale soprattutto per il Napoli, l’Atalanta in casa ha qualche difficoltà, specie in difesa, Fa fatica ad andare in gol però parliamo di una delle migliori formazioni europee in fatto di gioco. Di conseguenza, anche se ci saranno delle assenze importanti e Zapata in recupero, anche il Napoli avrà i suoi problemi e le sue defezioni. Ci auguriamo che almeno Zielinski possa recuperare, però se ha chiesto il cambio vuol dire che probabilmente ha avvertito un fastidio. Bisognerà valutare. Il pareggio non cambierebbe nulla e se il Milan batterà il Bologna poi il discorso sarebbe quello di rivedere le ambizioni di Scudetto. Zanoli? E’ giunto il momento che giocatori come lui abbiano opportunità. L’assenza di Di Lorenzo gli apre le possibilità di giocare titolare, bisogna dargli fiducia. Anche nei lunghi silenzi De Laurentiis non è mai inattivo, anzi, quando non parla vuol dire che sta lavorando alacremente per capire cosa dovrà fare. Addio al Napoli? Ipotesi che non prendo neanche in considerazione, sarei molto cauto. Sicuramente lui ha imparato cos’è la gestione di una società di calcio”.