IL PUNTO SULLA A, – 32esimo turno, cade ancora in casa il Napoli, Milan frenato sul pari ad occhiali, a Torino, dai granata

Questo pazzo campionato non finisce mai stupire, sembra un torneo in cui le prime delle classe giocano al cosiddetto gioco napoletano del tressette a perdere, come sta accadendo con il Napoli e con il Milan,. assolutamente incostanti, soprattutto tra le mura amiche. Per l’ottava volta, infatti gli azzurri di Spalletti, in questa stagione, tra serie A e Coppe sono caduti davanti al loro pubblico. Ieri, nella fattispecie, è stata la Fiorentina di Italiano ad espugnare il Maradona per 2 a 3, allontanando il Napoli dalla vetta. Il Milan, dal canto suo, non ha approfittato in pieno dello scivolone dei partenopei, conquistando solamente uno 0 a 0 in quel di Torino ,sponda granata. Grazie a questo risultato, tuttavia, Insigne e soci restano in corsa per il titolo a due lunghezze dai rossoneri ma ovviamente occorre cambiare immediatamente marcia, a cominciare dal giorno di Pasquetta, quando a Fuorigrotta, arriverà la Roma di Mourinho, se si vuole continuare a sperare nel sogno. Gli altri risultati della domenica hanno registrato il sonante successo esterno della Lazio a Marassi, per 4 a 1, a spese del Genoa, con tripletta di Ciro Immobile, le vittorie dei giallorossi capitolini per 2 a 1, contro la retrocedenda Salernitana, del Sassuolo, con identico punteggio contro l‘Atalanta, dell’Udinese a Venezia, sempre per 2 a 1. Questa sera la 32esima giornata si concluderà con l’ultimo posticipo tra Bologna e Sampdoria.