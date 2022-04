Serie A: Inter e Milan, obbligo vittoria in quota per le milanesi. Napoli-Roma, avanti l’«1»

14 aprile 2022 – Da squadra in crisi a favorita per lo scudetto in poche settimane. L’Inter vuole sfruttare l’onda del successo sulla Juventus mettendo pressione al Milan capolista. Dopo la netta vittoria sul Verona, i nerazzurri vanno sul campo dello Spezia da grandi favoriti: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il «2» dei campioni in carica a 1,31, mentre appare complicato l’«1», proposto a 8,40. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 5,20. Tanta fiducia nell’attacco nerazzurro, poca in quello dei liguri, con il Goal a 1,96, mentre il No Goal prevale a 1,73. Basso invece l’Over a 1,57, avanti rispetto all’Under quotato 2,21. Nelle fila degli ospiti torna Lautaro Martinez, out sabato scorso per squalifica; un gol dell’argentino è visto come molto probabile, tanto che una sua rete si gioca a 1,75, mentre una doppietta paga 4 volte la posta.

Match agevole, almeno sulla carta, anche per il Milan, obbligato alla vittoria dopo i due pareggi arrivati con Bologna e Torino. Contro il Genoa a San Siro i tre punti della capolista valgono 1,30 volte la posta. Trasferta proibitiva per i rossoblu, il cui successo è visto a 9,40, mentre il pareggio è a quota 5. Prevale nettamente il No Goal in una sfida che vede in campo il secondo peggior attacco della Serie A dietro solo alla Salernitana: la quota è 1,54, mentre il Goal è alto a 2,27. L’Over è avanti a 1,78 rispetto all’Under, in quota a 1,89. Al Meazza arriva una squadra maestra degli 0-0 per affrontare una formazione che non ha trovato la rete nelle ultime gare. Il terzo pari a reti bianche di fila per i rossoneri paga così 12 volte la posta.

Sfida più complicata, invece, per l’altra contendente al titolo: il Napoli ospita la Roma di Mourinho al ‘Maradona’ da favorita ma in un match tutt’altro che agevole. I giallorossi, ancora in corsa per la Champions League, vedono il successo a 3,90, con l’«1» offerto invece da stanleybet.it a 1,88. Più alta anche la «X», in quota a 3,50. Avanti il Goal a 1,70, mentre il No Goal raddoppia la posta giocata. Prevale anche l’Over, a 1,77, mentre un match con meno di tre reti è visto a 1,90. La Juventus, dopo aver abbandonato i sogni di una rimonta scudetto, deve difendere il quarto posto dalla Roma. Allo Stadium arriva il Bologna, il quale non dovrebbe rappresentare un grosso problema per gli uomini di Allegri, favoriti per i tre punti a 1,35. Il «2» è alto a 8,20, con il pari nel mezzo a 4,70. La Lazio ha bisogno dei tre punti per avanzare nel testa a testa con la Roma: all’Olimpico arriva il Torino, in una sfida dove i biancocelesti vedono i tre punti a 1,63. Il successo granata paga 5 volte la posta, mentre il pareggio si gioca a 3,75.