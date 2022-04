IL PUNTO SULLA A – Trentatreesima giornata: frenano Juve e Lazio

Nel sabato santo si sono disputate altre sei gare dopo gli anticipi di venerdì, delle milanesi. Un turno che ha visto balbettare, in casa, sia la Juve che la Lazio, le quali non sono andate oltre il pari per 1 a 1, peraltro, in extremis, rispettivamente contro il Bologna e il Torino. Dunque un mezzo passo falso che rallenta la loro corsa verso gli obiettivi europei. Negli vittorie per il Cagliari, 1-0 al Sassuolo, per l’Udinese, 4-1 all’Empoli, per la Salernitana, che ha espugnato il Ferraris blucerchiato per 1 a 2 ed infine per la Fiorentina che ha battuto di misura il Venezia. I viola con questo risultato agganciano proprio gli uomini di Sarri al sesto posto in classifica con 56 punti. In conclusione ricordiamo che la 33esima di A, si chiuderà solo domani con le ultime due partite restanti, ovvero Napoli – Roma e Atalanta – Verona.