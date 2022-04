Serie A, crollo Napoli anche in quota: i bookmaker chiudono le porte allo scudetto

ROMA – Il gol incassato all’ultimo minuto contro la Roma ricade pesantissimo anche nelle valutazioni dei bookmaker. Il Napoli è ormai lontano dal sogno scudetto cullato fino a qualche giorno fa, visto che il pareggio con i giallorossi lo porta in terza posizione a -2 dall’Inter, che ha ancora una partita da recuperare. Il verdetto degli analisti è netto, con la quota per il titolo azzurro che schizza da 5,00 a 9,50 su Planetwin365. Rimane costante, invece, l’avanzata di Inzaghi e i suoi, a 1,37 dopo il blitz contro lo Spezia, con il Milan ancora in cima alla classifica ma in quota ancora all’inseguimento dei nerazzurri, con un’offerta a 3,20.