Serie A. Salernitana, i bookie credono nella rimonta: prende quota il sogno salvezza

ROMA – La vittoria arrivata in extremis contro l’Udinese fa sognare la Salernitana, che dopo il recupero della Dacia Arena aggancia Genoa e Venezia, dovendo sfidare proprio i lagunari nell’altro match da recuperare in programma mercoledì prossimo. Crolla quindi la quota di una possibile salvezza per i granata, ora proposta a 3,50 su Olybet.it mentre appena un mese fa la salvezza degli uomini di Nicola valeva 10 volte la posta. Speranze ridotte al minimo, invece, per Venezia e Genoa: la discesa in Serie B dei lagunari si gioca a 1,08, mentre la retrocessione dei liguri è vista a 1,15. Tremano anche Sampdoria, per cui la discesa nella serie cadetta vale 3,50, e Cagliari, la cui retrocessione paga 4 volte la posta. RED/Agipro