Gli interventi di Carlo Alvino, Oma Akatuba e Antonio Giordano a “Calcio Napoli 24 Live”

Alvino su De Laurentiis ed Osimhen

Tra gli argomenti trattati da Carlo Alvino a CalcioNapoli24, l’intervista ad Aurelio De Laurentiis e le voci di mercato su Victor Osimhen.

“La morte di Mino Raiola mi sconvolge, avevamo amici in comune e le nostre frequentazioni partono da prima che diventasse ciò che era diventato: lo incontrai ad Amsterdam, non a Napoli. Mi rimase impressa la prima conoscenza in Olanda tanti anni fa, mi dispiace molto.

Il momento di De Laurentiis accanto al Napoli? Ho avuto la fortuna di condividere con lui un paio di ore con lui, abbiamo chiacchierato amabilmente del Napoli: l’ho trovato determinato, senza perdersi in discussioni teoriche. Idee chiarissime anche sul Napoli del futuro, perchè De Laurentiis è tranquillo vista la vicinanza della qualificazione alla Champions League.

De Laurentiis è dispiaciuto e tormentato, aveva cullato il sogno scudetto e di essere il presidente vincente senza Maradona: chi dice che non vuole vincere è lontano dalla realtà. Lo aveva alimentato con il silenzio, dato che per otto mesi si è limitato a tweet di complimenti dopo le vittorie e al silenzio dopo le sconfitte. Posso dire con assoluta certezza che c’è rimasto male: ora ci sono quattro partite ed il Napoli è chiamato ad una prova d’orgoglio per trovare i punti validi per la qualificazione alla Champions League.

Spalletti blindato da un contratto? Dev’essere l’unità di intenti con De Laurentiis a blindarlo, è la discriminante per continuare: non certo il contratto. Se De Laurentiis rompe con un allenatore, risolve subito il contratto: ricordate con Ancelotti, Ventura, Reja e Donadoni. Se deve rompere, non teme di pagare l’allenatore a vuoto. Queste quattro partite diranno molto, De Laurentiis vuole impegno e gioco.

Osimhen e rivoluzione sul mercato? A De Laurentiis non piace parlare di rivoluzione, ci sarà una rimodulazione ed un dimensionamento di un calcio post-pandemia che deve fare i conti con ciò che si porta dietro dal punto di vista economico. Il Napoli mette tutti sul mercato, dovessero arrivare offerte sulle quali si può discutere, lo si può fare su tutti: il club ha le idee chiare, e su De Laurentiis dico che non ha alcuna intenzione di vendere il Napoli. Da qui a 100 anni, passerà il club alla sua famiglia perchè non si cercano alternative”

Osimhen, l’amico a CalcioNapoli24

Voci di mercato ed interessamenti del Manchester United per Osimhen, questi i temi trattati da Oma Akatugba a CalcioNapoli24.

“L’incontro tra l’agente di Victor con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sull’offerta del Manchester United? Io penso che i club della Premier possano permettersi cifre attorno ai 100 milioni di euro, basti pensare al Newcastle controllato dall’Arabia Saudita: la domanda pero è capire se effettivamente ci sia una offerta.

Cosa conta è la volontà di Victor Osimhen? Il Napoli spese oltre 70 milioni di euro per acquistarlo dal Lille e certo vorrebbe incassare tanti soldi in caso di una cessione: sarebbe una questione di business, ma il club azzurro sarebbe felice di tenerlo e lo stesso Victor sarebbe contento di restare in città.

Victor vuole scrivere la storia del Napoli come l’hanno fatta Edinson Cavani e Gonzalo Higuain, ma è chiaro che un giorno non direbbe di no ad una esperienza in Premier League: potrebbe essere quella una nuova destinazione”

“In questo momento sono a Philadelphia ma il Napoli lo seguo sempre: da tifoso ho lo stesso sentimento di tutti, dispiacere per una occasione persa in un campionato dai valori molto bassi che poteva avere risvolti migliori: che possiamo farci? Dobbiamo svoltare pagina e crederci di nuovo.

Il mio rapporto con De Laurentiis? Quando dice che non vuole cedere il Napoli, ha un valore importante per lui e dovrebbe esserci una offerta importante. Quando il Napoli fallì l’imprenditoria campana non lo acquistò, ma può darsi pure che ci siano cose che noi non conosciamo, sulle intenzione che si hanno per il futuro.

Bari è una mini-Napoli, mediaticamente non ha la stessa presenza: ad un certo punto si vedrà se arriveranno offerte per l’una o per l’altra società.

Lo studio sulla genetica dei calciatori? Sta procedendo molto bene, c’è una collaborazione stretta con la Fiorentina ed il Real Madrid che vogliono utilizzare la nostra tecnologia con i loro atleti. Il nostro lavoro nasce a Napoli ed ha avuto successo con il club azzurro, grazie anche allo staff medico storico guidato da Alfonso De Nicola, che vorrebbe portarlo anche ad Abu Dhabi nella sua nuova squadra.

Il nostro studio agisce sulla prevenzione dell’eventuale infortunio, abbattendo in maniera notevole le percentuali di rischio: noi non possiamo certo prevenire i traumi, ma agiamo su quegli atleti sani evidenziando in modo scientifico quelle informazioni che potrebbero aiutare a prevenire infortuni ed aiutandone la longevità”