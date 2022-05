Mercato – Kalidou Koulibaly seriamente nel mirino del Barcellona

Voci insistenti di mercato si sono susseguite, stamani, per quanto riguarda un interesse serio del Barcellona per il gigante senegalese azzurro Kalidou Koulibaly, fortemente richiesto dal tecnico blaugrana Xavi. De Laurentiis, in caso di un’offerta adeguata lascerebbe partire il difensore senza problemi, vista la sua politica di cedibilità di tutti i calciatori del Napoli a patto, però, che non vengano svenduti. Koulibaly ha solo un altro anno di contratto con il club di De Laurentiis, per cui, per evitare un altro caso Insigne, se realmente arrivasse la cifra voluta dalla società catalana che si aggira sui 40 milioni di euro, la cessione potrebbe andare in porto. Molto facile che questa trattativa si porterà avanti nella prossima settimana, quando il procuratore del nazionale del Senegal Fali Ramadani, è atteso a Castel Volturno, per gettare le basi per le strategie di mercato future.