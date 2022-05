LE INTERVISTE – Torino, Juric: siamo alla frutta, ma guai a mollare

LIVE TMW – Torino, Juric: “Siamo un po’ alla frutta, ma non dobbiamo mollare”

La striscia positiva del Torino si ferma a sei, Belotti e compagni cadono contro il Napoli per 1-0 tra le mura amiche. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà la sfida contro i partenopei. Segui la diretta testuale della conferenza su TuttoMercatoWeb.com.

Cosa non le è piaciuto del suo Toro?

“E’ stata una gara media, non negativa ma nemmeno positiva. Abbiamo dato tutto, mi ha un po’ deluso questo: abbiamo scelto giocatori tecnici, si poteva fare meglio a livello di gioco. Avevamo preparato diverse situazioni ma non le abbiamo fatte benissimo. Abbiamo scelto di rubare meno palloni, ma mi aspettavo di più sul gioco”

Si è sentita la mancanza di Lukic?

“E’ di un livello superiore, abbina dinamismo a gioco e inserimenti. Sicuramente è un giocatore forte. Avevamo in campo tanti giocatori di palleggio, si è fatta questa scelta: sapevamo che avremmo potuto soffrire non rubando tanti palloni, ma ripeto che mi aspettavo di più. Abbiamo anche creato tanto, non era facile creare così tanto”

Izzo è una risorsa per il prossimo anno?

“Ha dimostrato una professionalità unica anche quando non giocava. Ha fatto belle partite, so i suoi punti deboli e forti: ora dobbiamo valutare che tipo di calcio vogliamo fare”

Come si resta sulla corda?

“Siamo un po’ alla frutta, in un certo senso, e i ragazzi hanno dato tantissimo. Dall’inizio del ritiro c’era tanta volontà di cambiare la situazione, sono state spese tante energie. Ora vedo qualche segnale di rilassamento, ma non deve succedere: mancano 7-8 allenamenti e due partite, non dobbiamo mollare niente. In questa settimana lavoreremo sul fatto di non mollare”.