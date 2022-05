Moratti: “De Laurentiis e il Napoli? Arriverà un momento nel quale dovrà decidere se avrà ancora voglia di continuare”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sul patron De Laurentiis.“Il Napoli potrebbe cambiare proprietà? Aurelio De Laurentiis ha fatto vedere di saper gestire la sua società anche contro le grandi potenze, però arriverà un momento nel quale dovrà decidere se avrà ancora voglia di continuare con questa avventura. Napoli è un club ambito a livello internazionale, vale moltissimo”. Moratti ha poi aggiunto: “I presidenti di oggi sono differenti, ma stanno imparando anche loro a soffrire come facevamo noi in passato. Ci sono tanti stranieri a capo dei club italiani, però man man si stanno ambientando.

Scudetto al Milan? Anche Napoli ed Inter avevano le risorse tecniche per vincerlo. Nella parte finale del campionato, quando altre hanno sofferto, il Milan ha saputo tener duro ed ha meritato di vincere perché ha dimostrato di avere un qualcosa in più.

Se ho visto lo striscione del Milan sulla Coppa Italia? E’ stato sgradevole, ma parliamo di un momento particolare di ragazzi che stavano esprimendo la loro felicità”. Ha concluso l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti.

Fonte: napolipiu.com