Champions League – Stasera, a Parigi, si assegna il massimo trofeo continentale

Ultimo atto, questa sera a Parigi, dell’edizione della Champions League 2021/22. A giocarsi il massimo trofeo continentale due squadroni di alto rango come il Real Madrid di Carletto Ancelotti e il Liverpool di Klopp. L’ex allenatore di Juve, Milan e Napoli, uno dei tecnici più vincenti al mondo, ha dichiarato che allo Stade de France, vincerà chi avrà più coraggio e personalità. Sicuramente si tratta di una sfida avvincente e spettacolare, alla quale assisteranno 80mila spettatori dal vivo e milioni e milioni di telespettatori da casa. Ancelotti ha incontrato più volte i Reds, la prima Roma, da calciatore, nella finale persa ai rigori, nel 1984. Uno dei segreti delle vittorie dell’allenatore di Reggiolo è la coesione che riesce a creare con il gruppo che dirige. Per la cronaca le due super big del calcio europeo, in quel di Parigi, sfoggeranno due squadre che, in soldoni hanno un valore pari a 750 milioni di euro. Ed è tutto dire per essere certi di vedere un vero festival del calcio continentale, almeno questo è l’auspicio di tutti i calciofili del globo.