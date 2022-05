Mercato Napoli – Alfredo Pedullà informa di un forte interesse di Giuntoli per il portiere Vicario

Il Napoli ha il grosso dilemma portieri; Meret non ha la piena fiducia di Spalletti ed Ospina, che il mister vorrebbe trattenere, per il rinnovo, chiede quasi il doppio dell’ingaggio attuale, cosa che il club azzurro, oggi, non può permettersi. Tale situazione fa pensare che alla corte del tecnico toscano potrebbero arrivare due nuovi portieri. Come ha affermato l’esperto e noto giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà, nella lista dei papabili figura tra i primi, Vicario, estremo difensore in forza all’Empoli ma di proprietà del Cagliari, che in questa stagione si è messo in luce suscitando l’interesse di alcune società. Guglielmo Vicario, classe 1996, ha un diritto di riscatto a favore della compagine di Andreazzoli di circa 10 milioni, tuttavia, il suo futuro appare lontano dalla Toscana. Come secondo, molto avviata la trattativa con Sirigu, ex Paris Saint Germain, portiere molto esperto ed affidabile che non avrebbe difficoltà a sistemarsi in panchina con Spalletti. Il nodo da sciogliere resta il portiere titolare. Dovremo attendere ancora un pò per sapere come andrà a finire.