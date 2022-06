Nations League – Stasera l’Italia affronterà la Germania a Monchengladbach; gli azzurri tenteranno di mantenere il primato del girone

Torna la Nations League per l’Italia che, questa sera alle ore 20.45, al Borussia-Park di Monchengladbach, affronterà la Germania in una gara sempre affascinante dai ricordi memorabili. Gli azzurri, primi nel girone con cinque punti,, cercheranno di mantenere il primato. Roberto Mancini sta lavorando per la ricostruzione, dopo la nuova delusione mondiale. Contro i tedeschi, a caccia del primo successo in questa edizione della manifestazione, ci saranno diversi innesti per sperimentare nuove soluzioni tattiche e testare nuovi giocatori. Il ct potrebbe tornare al tridente “leggero” ammirato contro l’Ungheria con Raspadori al centro dell’attacco, affiancato sulle fasce da Politano e dall’astro nascente Gnonto. Mancini non ha ancora deciso se schierare la difesa atre o a quattro. Se sceglierà la continuità continuità, la difesa a quattro vedrebbe Calabria, Mancini, Bastoni e Spinazzola davanti ai quali un centrocampo formato da Barella, Cristante e Locatelli, mentre Pellegrini andrebbe in tribuna. In panchina, invece, Scalvini, difensore atalantino e Caprari, attaccante sampdoriano, pronti ad un possibile esordio nella ripresa.