NAPOLI vs TORINO – Da domani biglietti in vendita per la sfida con i granata della 28esima giornata di campionato

La società partenopea ha comunicato che, a cominciare dalle ore 12:00 di domani 19 Febbraio 2026 saranno messi in vendita i biglietti per Napoli vs Torino, sfida valida per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 7 e ’8 marzo 2026, allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il momento non si conosce ancora il giorno preciso e l’orario previsto.

La vendita dei tagliandi si articola, come al solito in tre fasi. La prima fase sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Rammentiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

Qui di seguito i prezzi praticati dal club azzurro: