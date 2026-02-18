NAPOLI vs TORINO – Da domani biglietti in vendita per la sfida con i granata della 28esima giornata di campionato

NEWS

La società partenopea ha comunicato che,  a cominciare dalle ore 12:00 di domani 19 Febbraio 2026 saranno messi in vendita i biglietti per Napoli vs Torino, sfida valida per la 28° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 7 e ’8 marzo 2026, allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il momento non si conosce ancora il giorno preciso e l’orario previsto.

La vendita dei tagliandi  si articola, come al solito  in tre fasi. La prima fase sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Rammentiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.

Qui di seguito i prezzi praticati dal club azzurro:

Settore FASE 1 E 2 FASE 3
CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 €
CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 €
DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 €
DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 €
DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 €
TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 €
TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 €
TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €

La prima fase scadrà alle ore 24 di martedì 24, quindi da mercoledì 25 Febbraio e fino alle ore 12:00 di venerdì 27 Febbraio tuti i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare un  biglietto, in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato. Infine, la  vendita libera inizierà alle ore 15:00 di venerdì 27 e terminerà ad esaurimento posti.

