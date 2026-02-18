I SIGNORI DEL CALCIO

SIGNORI DEL CALCIO – Glenn Strömberg, la mezz’ala totale dell’Atalanta verso Napoli

Vincenzo Letizia 18 Febbraio 2026 0 1 min read

Quando Napoli e Atalanta si guardano negli occhi, la memoria riporta a uomini che hanno inciso con il carattere prima ancora che con i numeri. Glenn Strömberg non fu un regista da bacchetta in mano, ma una mezz’ala totale: muscoli, falcate e tempismo. Un centrocampista moderno prima che il calcio italiano imparasse a chiamarlo così.

La mezz’ala che rompeva gli equilibri

Strömberg non dettava i tempi da fermo: li cambiava in corsa. Era una mezz’ala potente, capace di strappare in progressione e di ribaltare il fronte in pochi secondi. L’impatto atletico era devastante: recupero palla, due tocchi puliti e campo aperto davanti.
Non aveva l’estetica del fantasista, ma la sostanza del trascinatore. Inserimenti senza palla, letture intelligenti, capacità di occupare l’area nei momenti giusti. E quando c’era da sporcare le mani, lui c’era sempre.

Cuore nordico, spirito bergamasco

Con l’Atalanta ha collezionato 219 presenze e 14 gol, diventando simbolo di una squadra che univa sacrificio e ambizione. Nella storica cavalcata in Coppa delle Coppe 1987-88, fu motore e diga insieme: recuperava, correva, ripartiva.
Era la mezz’ala box-to-box ante litteram: copriva metri su metri, dava equilibrio e al tempo stesso spinta. Una figura che oggi definiremmo “totale”, allora semplicemente indispensabile.

Un esempio per la sfida al Napoli

In vista della gara contro l’Atalanta, il ricordo di Strömberg suggerisce una chiave precisa: contro i bergamaschi non basta il palleggio, serve impatto fisico, serve vincere le seconde palle, serve la capacità di trasformare una riconquista in un’occasione.
Strömberg era questo: un detonatore di transizioni. Un centrocampista che non amministrava, ma incideva.

Glenn Strömberg ha incarnato l’anima combattiva e dinamica dell’Atalanta. Non un direttore d’orchestra, ma un solista di potenza e ritmo, capace di spaccare le partite con una progressione o un recupero decisivo. E quando Napoli e Dea si affrontano, il suo ricordo riporta a una verità semplice: nel calcio, l’equilibrio nasce spesso dalla forza di chi sa correre avanti e indietro senza perdere lucidità.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Editoriale – Scudetto 2026, una poltrona per 3? Inter, Milan e Napoli in soli due punti, in vista una lotta spietata tra loro?

Editoriale. La classifica di serie A, ad una giornata dal termine del girone di andata, vede in testa l’Inter con 39 punti, il Milan a […]

6 Gennaio 2026 0 2 min read

LAZIO vs NAPOLI- Maurizio Sarri sfida il suo passato azzurro, il tecnico toscano in vantaggio su Conte

In Lazio – Napoli di oggi, ci sarà una sfida nella sfida. Maurizio Sarri, infatti incontra il suo passato azzurro che gli è rimasto nel […]

4 Gennaio 2026 0 51 sec read

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Anguissa sbaglia tanto, Lang dona brio davanti

Milinkovic-Savic 6 – Non deve impegnarsi in grandi interventi. Di Lorenzo 5.5 – Spinta incostante, con poca qualità. Rrahmani 6 – Prestazione difensiva di esperienza […]

4 Novembre 2025 0 57 sec read

LA SCOMMESSA – Europa League: la Multipla “Over 2.5” che vale 10 volte la posta!

Betting, l’analisi delle gare serali di Europa League: i pronostici del ‘Dir’ per una vincita potenziale totale a quota 10.87 Il Giovedì dedicato alle coppe […]

6 Novembre 2025 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui