UEFA Champions League: su Prime Video va in scena Bodø/Glimt-Inter 

Tutto pronto per il playoff di andata che vedrà scendere in campo su Prime Video Bodø/Glimt-Inter. I norvegesi si preparano ad ospitare i nerazzurri di Cristian Chivu. Un primo atto decisivo per indirizzare la qualificazione alla fase successiva. La gara sarà trasmessa mercoledì 18 febbraio, live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. In diretta dall’Aspmyra Stadion di Bodø ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.



Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Bodø/Glimt-Inter e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì e mercoledì saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.



Sul servizio sarà disponibile Prime Vision, il feed opzionale potenziato dall’Intelligenza artificiale che porta gli spettatori dentro la partita come mai prima d’ora. Il tutto grazie a grafiche di realtà aumentata e funzionalità come: una mappa tattica che mostra in tempo reale le posizioni di tutti i 22 giocatori, una Momentum Bar che indica l’inerzia del match, statistiche avanzate su velocità, probabilità di gol (xG) e prestazioni individuali, oltre a opzioni di passaggio previste tramite analisi dei movimenti e player tag per identificare facilmente chi è in possesso palla. Prime Vision permette ai tifosi di vivere la gara con lo sguardo di un vero staff tecnico.



Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.



I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.