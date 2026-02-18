PIANETA CALCIO

UEFA Champions League: su Prime Video va in scena Bodø/Glimt-Inter 

Vincenzo Letizia 18 Febbraio 2026 0 2 min read

Tutto pronto per il playoff di andata che vedrà scendere in campo su Prime Video Bodø/Glimt-Inter. I norvegesi si preparano ad ospitare i nerazzurri di Cristian Chivu. Un primo atto decisivo per indirizzare la qualificazione alla fase successiva. La gara sarà trasmessa mercoledì 18 febbraiolive e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00. In diretta dall’Aspmyra Stadion di Bodø ci saranno Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.
 
La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Bodø/Glimt-Inter e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate martedì e mercoledì saranno disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì.

Sul servizio sarà disponibile Prime Vision, il feed opzionale potenziato dall’Intelligenza artificiale che porta gli spettatori dentro la partita come mai prima d’ora. Il tutto grazie a grafiche di realtà aumentata e funzionalità come: una mappa tattica che mostra in tempo reale le posizioni di tutti i 22 giocatori, una Momentum Bar che indica l’inerzia del match, statistiche avanzate su velocità, probabilità di gol (xG) e prestazioni individuali, oltre a opzioni di passaggio previste tramite analisi dei movimenti e player tag per identificare facilmente chi è in possesso palla. Prime Vision permette ai tifosi di vivere la gara con lo sguardo di un vero staff tecnico.

Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo. Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Maggiori informazioni sulla gamma di dispositivi compatibili con l’app Prime Video sono disponibili al sito: primevideo.com. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni su amazon.it/prime.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Calcio, gruppo cinese acquisisce il controllo di Mediapro

Orient Hontai Capital ha versato un miliardo di euro per il 53,5% delle quote del colosso spagnolo

Fonte: Repubblica.it

16 Febbraio 2018 0 17 sec read

Serie A, le probabili formazioni della 17^giornata

La 17^ giornata di Serie A è iniziata con la sconfitta dell’Inter contro l’Udinese. I nerazzurri sono stati scavalcati in classifica dal Napoli, vittorioso a […]

17 Dicembre 2017 0 3 min read

Serie B, rebus playoff: una pazza bagarre verso la promozione


Serie B, rebus playoff: una pazza bagarre verso la promozione

LA FOTOGALLERY. Vietati i calcoli nella Serie B, campionato che concede respiro in vetta solo a Crotone e Cagliari. Il terzo pass per la A verrà concesso negli spareggi: a 8 turni dalla fine, raggruppate in 4 punti, spingono 8 candidate senza dimenticare il Perugia. Una lotta senza esclusione di colpi

Parole chiave: serie b 2015-2016, playoff, cesena, novara, bari, spezia, trapani, pescara, virtus entella, brescia perugia
6 Aprile 2016 0 18 sec read

Bentancur da 10, Allegri si gode il suo gioiello

2 Dicembre 2018 0 16 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui