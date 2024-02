Recupero Torino – Lazio – I biancolesti di Sarri espugnano l’Olimpico Grande Torino per 0 a 2

Si è giocato ieri sera, il primo dei quattro recuperi delle partite non disputate per la Supercoppa Italiana. A scendere in campo il Torino e la Lazio. La squadra di Sarri ha battuto i granata, in trasferta, col punteggio di 2 a 0; in virtù di questo successo, la compagine capitolina si porta a quota 40, occupando la settima posizione in classifica, a cinque punti dalla zona Champions. Questo risultato non fa piacer al Napoli, che vede una concorrente diretta allontanarsi, pur se anche gli azzurri hanno una partita da recuperare, il prossimo 28 febbraio a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, al Mapei Stadium.