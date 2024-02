Europa League – Roma e Milan accedono agli ottavi della seconda manifestazione continentale

Con un successo ai Rigori ed una sconfitta indolore, Roma e Milan conquistano l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Infatti i giallorossi si liberano del Feyenoord, all’Olimpico, pareggiando per 1 a 1 dopo i tempi regolamentari e i supplemtari, quindi ottengono la vittoria ai calci di rigore per 5 a 3, con protagonista assoluto il loro portiere serbo che ha neutralizzato due penalty. Dal canto suo il Milan, seppur battuto per 3 a 2 a Rennes, passa il turno grazie al punteggio del match di andata, conclusosi 3 a 0 per i rossoneri.