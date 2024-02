ANTEPRIMA PARTITA CAGLIARI vs NAPOLI – Partenopei alla ricerca del ritorno al successo in trasferta per sperare ancora

Dopo la parentesi europea con il Barcellona, il Napoli, domenica pomeriggio, si rituffa in campionato, ospite del Cagliari, nel match valido per la 26esima giornata di massima serie. I partenopei, per coltivare ancora un barlume di speranza di entrare in zona Champions, dovranno tornare al successo in trasferta che manca ormai da molto tempo. Contro i sardi ci sarà il debutto da primo allenatore, in serie A, da parte di Francesco Calzona, giunto all’ombra del Vesuvio per rianimare una squadra, apparsa ultimamente passiva e poriva di stimoli. Ovviamente il ct della nazionale slovacca non ha la bacchetta magica per cambiare, da un giorno all’altro, le sorti del Napoli, però ha già innestato nei giocatori una piccola scossa invitandoli a giocare serenamente, eliminando dalla mente pressioni e timori. Nonostante la distanza notevole da Atalanta e Bologna che condividono la quarta posizione, il nuovo allenatore crede nell’impresa di centrare l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della maggiore manifestazione continentale, che con i suoi introiti sarebbe manna dal cielo per il club azzurro. A Cagliari, i campani ritroveranno, da avversario, Gianluca Gaetano, il quale si è intrgrato benissimo nel team rossoblù, realizzando persino due reti. Per quanto concerne la probabile fiormazione dei sardi, l’ex Claudio Ranieri sceglierà, molto probabilmente, davanti a Scuffiet, Zappa, Mina e Dossena, mentre nella zona mediana, possibile spazio per Nandez, pronto a completare il reparto con l’ex Gaetano, Makoumbou e uno tra Augello e Azzi. Come punte, infine, il duo Lapadula -Luvumbo. In casa azzurra, vista l’assenza di capitan Di Lorenzo per squalifica, sulla corsia destra ci sarà Mazzocchi, dal lato opposto, probabile rientro di Mario Rui. A centrocambo, data la buona prestazione in Coppa, Traorè potrebbe essere riconfermato al fianco di Anguissa e Lobotka. In avanti, quindi Osimhen, con Lindstrom e Kvaratskhelia sulle corsie di destra e sinistra. Il danese dovrebbe, pertanto, partire titolare. Alla luce di tali indicazioni, qui di seguito, i due probabili schieramenti di Cagliari e Napoli:

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Gaetano, Makoumbou, Augello/Azzi; Viola; Luvumbo, Lapadula

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia

E’ il momento dei numeri e delle curiosità della gara tra rossoblù e azzurri; la formazione partenopea ha disputato, contro gli isolani, 86 partite, suddivise tra serie A, B e Coppa Italia, conquistando 39 vittorie, 33 pareggi e subito 14 sconfitte per complessivi 122 gol fatti e 67 incvassati. Per la cronaca, il Napoli ha vinto sei delle ultime sette trasferte contro il Cagliari in Serie A, segnando in media 2.9 gol a partita, L’unico pareggio si è registrato nella sfida più recente, ossia l’ 1-1 di due anni or sono, proprio nella 26ª giornata di campionato, come quella di domenica. Inoltre un altro dato confortante per gli azzurri sta nel fatto che i padroni di casa hanno ottenuto un solo successo nelle ultime 25 sfide giocate. Dirigerà il match Luca Pairetto di Torino.