Serie A – Anticipo 26esima giornata – Bologna vs Verona 2-0, gli emiliani prendono il largo

Nel primo anticipo della 26esima di serie A, il Bologna di Thiago Motta ha sconfitto, ieri sera, al Dall’Ara, il Verona per 2 a 0, assestandosi, per il momento, al quarto posto della classifica, in beata solitudine, con 48 punti, in attesa del risultato dell’Atalanta. Ormai gli emiliani non sono più una sorpresa ma una realtà di questo campionato e mai come quest’anno credono fermamente di andare in Champions League. Un plauso va all’allenatore brasiliano e ai giocatori che stanno compiendo un’impresa, tenendo conto che la rosa non è certamente di prim’ordine, come per esempio qauella del Napoli, eppure i rossoblù guradano dall’alto formazioni più blasonate come la Roma, la Lazio, la Fiorentina e lo stesso Napoli campione d’Italia. Quest’oggi sono in programma altri tre anticipi; alle 15 scenderanno in campo Sassuolo ed Empoli, alle 18 Salernitana e Monza e per finire alle 20,45 toccherà a Genoa e Udinese.